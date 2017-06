"Zirə" müdafiəçi ilə güclənəcək. Fanat.Az-a klubdan verilən məlumata görə rumın müdafiəçi Qabriel Mateylə müqavilə imzalanacaq.

Son klubu Polşa "Qurnik"i olan futbolçu artıq Bakıdadı və "qartallar"ın bugünkü məşqində iştirak edəcək.

Fanat.Az

