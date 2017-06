İstirahət mərkəzində kişilərə FANTASTİK İMKAN: lüt qızlar, inanılmaz həzz

Kolumbiyada istirahət mərkəzi kişi müştəriləri üçün fərqli "tətil təcrübə" hazırlayıb.

"Yaxşı qızlar" adı verilən oteldə qolf, spa və digər əyləncələrlə yanaşı seks xidməti də təklif edilir.

Bu "xidmətlər"inə görə otelin ən ucuz otağının qiyməti 599, ən bahalısı isə 1499 dollardır. 599 dollarlıq otağa böyük yataq, gecə boyu yanında olacaq "yaxşı qız", 1499 dollarlıq lüks paketə isə özəl gecə klubu, özəl villa, "qonaqlarla 24 saat məşğul olacaq 2 yaxşı qız" daxildir.

Fahişəliyin müəyyən olunmuş bölgələrdə qanuni olduğu Kolumbiyaya hər il minlərlə insan "seks turizmi" üçün gedir. 18 yaşı tamam olmayanların pulla seks xidməti göstərməsi qadağan olunsa da, hər il ölkədə bu yaş qrupuna daxil zorlanan uşaqların sayı artır.

Hətta zorla seksə məcbur edilən qızların bəziləri 9 yaşındadır./Publika.az

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.