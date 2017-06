Ağır döyüşlər: 10 ölü, 20 yaralı

Radikal “Sağ sektor” təşkilatının döyüşçüləri ilə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bölməsi arasında silahlı qarşıdurma baş verib.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu haqda “Donetsk Xalq Respublikası” separatçı qurumun operativ komandanlığının rəhbəri Eduard Basurin bildirib.

Onun sözlərinə görə, qarşıdurma nəticəsində 10-a yaxın insan həlak olub, 20-i yaralanıb.

Agentlik qeyd edir ki, “Sağ sektor” və Ukrayna ordusunun bölmələri arasında toqquşmalar tez-tez baş verir.

