İspan futbolçu karyerasını bitirdi

İspaniya millisinin müdafiəçi Arbeloa karyerasını bitirdiyini açıqlayıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "Real Madrid"in yetirməsi "Marca"ya açıqlamasında əlvida demək vaxtının gəldiyini bildirib.

34 yaşlı futbolçu karyerasının əsas hissəsini "Real" və "Liverpool"da keçirib. "Futbolçu "Real"la 2 ÇL kuboku, 2 İspaniya kral kuboku, 1 İspaniya çempionluğu, 1 İspaniya kuboku, 1 UEFA super kuboku, 1 Dünya Klublar kubokunu qazanıb.

Arbeloa 56 dəfə formasını geyindiyi İspaniya millisi ilə 1 dəfə Dünya, 2 dəfə Avropa çempionluğuna sevinib.

Mövsümün əvvəlində İngiltərənin "West Ham" klubuna keçən futbolçu zədə səbəbindən cəmi 4 oyunda meydana çıxa bilmişdi.

Milli.Az

