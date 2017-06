Conni Depp Trampdan üzr istədi

Aktyor Conni Depp ABŞ prezidenti Donald Trampdan üzr istəyib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, bir tədbirdə Trampı nəzərdə tutaraq "Ən son nə zaman bir aktyor tərəfindən bir prezidentdə sui-qəsd təşkil edilmişdi" deyə soruşmuşdu.

54 yaşlı aktyorun bu cümləsindən sonra Ağ Ev açıqlama yayaraq belə bir ifadənin doğru olmadığını bildirmişdi. Bu günlərdə isə C.Depp açıqlama verərək Trampdan üzr istəyib:

"Prezident Trampla etdiyim zövqsüz zarafata görə üzr istəyirəm. İstədiyim kimi olmadı. Pis bir şey demək istəməmişim. Yalnızca əyləndirməyə çalışırdım. Heç kimi incitmək istəməmişdim.

