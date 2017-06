ABŞ-ın Corciya ştatında qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, həbsxanada istidən huşunu itirərək ölüm təhlükəsiylə üzləşən mühafizəçiyə məhkumlar kömək edib. Məhbuslar qaçmaq əvəzinə mühafizəçinin telefonu ilə təcili yardıma zəng edib. Təhlükəsizlik əməkdaşına ilkin tibbi yardım göstərən məhbuslar, onun həyatını xilas edib. Bunun qarşılığında həmin məhkumlar xüsusi qidalarla təmin edilib. Onların həbs müddəti bir neçə il azaldılıb.

Sübhan / METBUAT.az

