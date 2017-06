Bakı. 24 iyun. REPORT.AZ/ "Formula-1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sıralama turu keçirilib.

“Report”un məlumatına görə, “Mercedes" komandasının pilotu Luis Hemilton birinci olub.

Valtteri Bottas (Mercedes) ikinci, Kimi Raykkonen (Ferrari) isə üçüncü yeri tutub.

İyunun 25-də keçiriləcək Azərbaycan Qran-prisinin həlledici mərhələsi saat 17:00-da start götürəcək.



