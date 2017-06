Formula-1: Birinci sırada kim başlayacaq? - SİYAHI

Bakıda təşkil edilən “Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində sıralama yarışı keçirilib. Apasport.az saytının məlumatına görə, bir saat davam edən yürüşdə 10 komandanın 20 deyil, 19 pilotu mübarizə aparıb.

Buna səbəb "Renault"un üzvü Colion Palmerin üçüncü sərbəst yarışda yanacaq sızmasına görə bolidinin mühərrikinin alışmasıdı. Avtomobilin mühərriki tam yararsız hala düşdüyündən onun dəyişdirilməsinə ehtiyac yaranıb. Lakin bu, sıralama turuna kimi mümkün olmadığından Palmer yürüşü azarkeş kimi izləyib.

Digər 19 pilot isə öz bolidləri ilə 6 kilometrlik Bakı trekində sabahkı sıralamanı müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Ən yaxşı göstəriciyə “Mercedes”in pilotu Luis Hamilton imza atıb. 32 yaşlı idmançı sabah yarışa ilk pillədə başlayacaq.

Onun komanda yoldaşı Valterri Bottas start xəttində ikinci yerdə dayanacaq. "Red Bull" komandasından Daniel Rikkardo isə ən yaxşı 3-cü göstəriciyə imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.