Dünyanın ən böyüyü ayrılır

960 milyard dollar böyüklüyü ilə dünyanın ən böyük fondu olan Norveç Aktivlər Fondu, mərkəzi bankın nəzarətindən çıxır.

1996-da yaradılan və o tarixdən bəri "Norges Bank Investment Management" tərəfindən idarə edilən fondun müstəqil bir şirkətə verilməsi təklif edilir.

Milli.Az marja.az-a istinadən bildirir ki, hökumət tərəfindən səlahiyyət verilmiş komissiyanın investisiya şirkətinin ayrı bir qanunu müəssisə olaraq qurulmasının qarşısına məqsəd qoyduğu bildirilib.

Norveçin neft və qaz gəlirlərinin investisiyasını təmin edən fond, dünyada ən böyük fonddur.



Bütün dünyada 9 minə qədər şirkətdə səhm sahibi olan Norveç Fondu, birjalarda kotirovka olunmuş bütün səhmlərin 13%-nə malikdir.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.