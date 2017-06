Türkiyənin Kocaeli əyalətində baş verən qətl hadisəsinin təfərrüatları məlum olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə,17 yaşlı Rəna İzmiti qətlə yetirən atası Ərdal Günlü daha sonra intihar edib. Məlum olub ki, atanın qızını qətlə yetirməsinə onun sosial şəbəkədə paylaşdığı açıq-saçıq şəkillər səbəb olub. Buna görə qəzəblənən Ərdal, qızını küçədə başından vuraraq öldürüb.

Sübhan / METBUAT.az

