Sabirabad rayonun Qaragüney kəndi ərazisində mikroavtobusla minik avtomobili toqquşub.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 3-ü qadın, 2-si kişi olmaqla 5 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlar Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib.



Hadisənin baş vermə səbəbləri və xəsarət alanların kimliyi araşdırılır.

Milli.Az

