Çılpaq fotolarını yaydı: "Ərə getməyə hazırlaşıram" - FOTO

Britaniyalı qlamur model və pornoulduz Kara Bredd çılpaq fotosessiyaya çəkilib.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, 29 yaşlı model həmin sessiyadan bəzi fotoları İnstagram-dakı profilində paylaşıb.

"Tənqidlərdən və mənə ağıl öyrədənlərdən, sarsaq modellərdən artıq bezmişəm. Tənqidçilərim anlasınlar ki, bu mənim həyatımdır və kimsəyə də hesabat vermək niyyətində deyiləm. Bu yaxınlarda ərə getmək niyyətim var", - Kara Bredd yazıb.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.