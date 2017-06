İsraildən Azərbaycana yeni silahların gətirilməsi gözlənilir

"İsrailin Azərbaycana etimadı o qədər yüksəkdir ki, ölkəmiz Azərbaycan ordusuna ən müasir və başqa ölkələrin silahlanmasına yönəldilməyən silahları yollamağa hazırdır".

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən bildirir ki, bu barədə israilli ekspert, İsrailin Rusiyadakı keçmiş səfiri Tsvi Magen deyib.

Onun sözlərinə görə, iki ölkə rasında hərbi-strateji əməkdaşlığın əsasları yaradılıb.

"İsraildə əminlik var ki, Azərbaycana göndərilən müasir silah sistemləri dost olmayan və "problemli" ölkələrin əlinə düşməyəcək. Zaman göstərib ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Düşünürəm ki, əməkdaşlıq, eyni zamanda, hərbi sahədə əməkdaşlıq yalnız genişləndiriləcək", - həmsöhbətimiz deyib.

Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycan istənilən ən yeni İsrail silahını əldə edə bilər.

"Aramızda müxtəlif strateji məsələlər üzrə tam qarşılıqlı anlaşma var. İsrail silahının Azərbaycana satışı ölkələrimiz arasında strateji tərədfdaş.lığın yalnız bir hissəsidir", - o bildirib.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.