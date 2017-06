Britaniyalı teleaparıcı və model Kerolayn Flek qatıldığı mərasimdə dekoltesi ilə diqqət çəkib.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, 37 yaşıl Flək yaşından çox gənc təsir bağışlayıb.

