Gəncədə yaşayış binasında yanğın baş verib.

Publika.az FHN-nin saytına istinadən xəbər verir ki, yanğın paytaxtın Kəpəz rayonunda dördmərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 110 m2 olan 3 otaqlı mənzildə baş verib.

Nəticədə mənzilin bir otağında 6 m2 sahədə ev əşyaları yanıb. Yanğın zamanı yanğınsöndürənlər tərəfindən 6 nəfər bina sakini təxliyyə olunub. Mənzilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.