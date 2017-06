Rusiya mübarizəni dayandırdı - Konfederasiyalar kuboku

İyunun 24-də Konfederasiyalar kuboku-2017-də üçüncü tura start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, son iki oyunla A qrupuna yekun vurulub.

Meydan sahibləri Rusiya millisi Meksika ilə üz-üzə gəlib. Bu matçda 1:2 hesabı ilə uduzan Rusiyanın komandası qrupda qalıb. (Qollar: Aleksandr Səmədov, 25 (0:1), Nestor Aroujo, 30 (1:1), Luzano, 52 (2:1))

Digər oyunda Portuqaliya Yeni Zelandiya ilə qarşılaşıb və 4:0 hesabı ilə qalib gəlib. (Qollar: Ronaldo, 33-pen, Bernardo Silva, 38, Andre Silva, Nani, 90+1)

Beləliklə, Portuqaliya və Meksika növbəti mərhələyə yüksəlib.

