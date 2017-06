Çinin Sıçuan əyalətində baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 5 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az "Röyters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, xilasedicilər bir neçə nəfəri xilas edib. Dağıntılar altında hələ 130-dan çox insanın qaldığı güman edilir.

50-yə qədər mənzil tamamilə sıradan çıxıb. Axtarış işlərinə xeyli sayda texnika, 500-dən çox xilasedici cəlb edilib. Təbii fəlakətə aramsız yağışlar səbəb olub.

Sübhan / METBUAT.az

