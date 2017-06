Bakı. 25 iyun. REPORT.AZ/ İranın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən İŞİD terror təşkilatı ilə əlaqəli olan bir qrup şəxs saxlanılıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə rəsmi şəxslərə istinadən "Tasnim" məlumat yayıb.

Saxlanılanlar İranda terror aktı törətməyi planlaşdırıblar.

Bildirilir ki, axtarış zamanı onlardan partlayıcı maddələr, Kalaşnikov avtomatları və pulemyot götürülüb.



