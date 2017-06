İmişli rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib.

Teleqraf.com xəbər verir ki, rayonun Qaradonlu kənd sakini Əlizamin Mehdiyevin həyətindən 3 baş inək oğurlanıb.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakinləri Murad İsmayılov, Xəzər Əmirli və qardaşı Araz tutulublar.

