Braziliyalı fotoqraf Qustavo Qomeş "O parto" adlı seriya hazırlayıb.

Milli.Az bildirir ki, o, hamilə sevgilisinin doğuşa qədər və doğuş fotolarını çəkib.

