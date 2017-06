Misir prezidenti adaları Səudiyyəyə verildi

Misir prezidenti Sisi Tiran və Sanafir adalarının Səudiyyə Ərəbistanına verilməsinə dair Kızıldəniz sərhəd anlaşmasını təsdiqləyib.

Teleqraf.com xəbər verir ki, Misir Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyası iyunun 14-də Tiran və Sanafir adalarının idarəçiliyinin Səudiyyə Ərəbistanına verilməsinə dair qanun layihəsini qəbul etmişdi.

Mısır Ali Məhkəməsi yanvarın 17-də Səudiyyə Ərəbistanı ilə Misir arasında ötən il imzalanmış anlaşmanı ləğv etmiş, hər iki adanın Misir torpaqları olduğuna dair qərar vermişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.