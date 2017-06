Aqnejka Lorek Uels meşələrini çoz sevir.

Milli.Az polyak Lorekin sehrli aləmlərdə çəkilən obrazlara bənzəyən fotolarını təqdim edir.

