Bakı. Trend:

İyunun 24-də “The Black Eyed Peas” qrupu və Nikol Şerzinger Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində Bakıda konsert proqramı ilə çıxış ediblər.

Trend konsert proqramından fotoreportajı təqdim edir.

FOTO - Zaur Mustafayev

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.