Bursada yeməkdən zəhərlənən 10 əsgər xəstəxanaya yerləşdirilib.

Publika.az xəbər verir ki, zəhərlənən əsgərlərdən üçünün vəziyyəti ağırdır. Onların iftar yeməyindən sonra halı pisləşib.

