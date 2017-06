Türkiyənin tanınmış müğənnisi Füsun Önal bikinili fotosunu paylaşıb.

Axşam.az-ın Türkiyə mediasına istinadən məlumatına görə, 70 yaşlı müğənninin özünəinamı social şəbəkə izləyiciləri trəfindən alqışlarla qarşılanıb.

Hər il bikinili fotolarını paylaşan önal onlardan kollaj hazırlayaraq “Bu il də fotoşop yoxdur. Bodrum, 2017. Eyni otaq, eyni poz. Hətta bir yaş da almış Füsun. Çox şükür, maşallah. 1987, 2014, 2015, 2016” yazıb.

