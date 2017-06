Bakı. 25 iyun. REPORT.AZ/ Bakının Xəzər rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, 1967-ci il təvəllüdlü Əhmədov Alik Sarı oğlu Binə qəsəbəsi, "Südçülük sovxozu" kimi tanınan ərazidə tanışı ilə mübahisə edib.

Bu zaman o, bıçaqlanıb. Xəsarət alan şəxs 3 saylı Şəhər Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

Faktla bağlı Xəzər Rayon Polis İdarəsində istintaq araşdırmaları aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.