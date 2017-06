Bakı. Trend:

İyunun 25-də Mosulda güclü partlayış baş verib.

Trend-in məlumatına görə, intiharçı-terrorçu tərəfindən törədilən hücum nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, daha 20 nəfər isə yaralanıb.

Qeyd edək ki, artıq bir necə aydır Mosulun İŞİD terrorçularından azad edilməsi üzrə əməliyyat aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.