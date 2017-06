Yaponiyanın mərkəzi hissəsində zəlzələ baş verib.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, zəlzələnin gücü 5,7 bal olub.

Ölkənin baş meteoroloji agentliyinin məlumatına görə, yeraltı təkanların ocağı Naqano prefekturasının naməlum dərinliyinə düşüb. Bir çox bölgələrdə 5 bal gücündə təkanlar hiss olunub.

Dağıntı və insan tələfatı haqda məlumat yoxdur. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

