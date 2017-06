Bakı. 25 iyun. REPORT.AZ/ Bakının Binəqədi rayonunda döyülmə hadisəsi baş verib.

"Report"un xəbərinə görə, Binəqədi qəsəbəsi, 1-ci mədən ünvanında yaşayan 1975-ci il təvəllüdlü Abışov Namiq Yadulla oğlu həyat yoldaşı ilə ailədaxili münaqişə edib.

Bu zamanı N.Abışov üz nahiyəsindən müxtəlif xəsarətlər alaraq xəstəxanaya çatdırılıb.

Hadisənin səbəbləri hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən araşdırılır.



