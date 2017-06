Bakı. Trend:

Sumqayıtda yanğın qeydə alınıb.

Sumqayıt şəhərində vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 20 m2 olan dəmir konstruksiyalardan ibarət meyvə-tərəvəz köşkünün içərisində olan taxta rəflər, meyvə-tərəvəz məhsulları, 1 ədəd elektron tərəzi və 1 ədəd soyuducu qismən yanıb.

Yaxınlıqdakı digər köşklər yanğından mühafizə olunub.

Yanğın saat 04:35-də yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.