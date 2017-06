Polisə 300 min təklif edən azərbaycanlı biznesmen cəzalandırılacaq

Polisə 300 min təklif edən azərbaycanlı biznesmeni 12 ilədək həbs gözləyir

Rusiyanın İrkutsk vilayətinin Tayşet şəhər məhkəməsi azərbaycanlı biznesmenin işinə baxır. Lent.az virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, biznesmen polisə iri məbləğdə rüşvət təklif etməkdə ittiham olunur.

Belə ki, bu ilin martında meşələrin qanunsuz qırılması üzrə qaldırılmış cinayət işi əsasında müstəntiqlər azərbaycanlı biznesmenin sənaye bazasının ərazisində yoxlama aparıblar. Axtarış protokolunda meşə tədarükü sahəsində qanunların pozulması və əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl edilmədiyi barədə faktlar əksini tapıb. Bu zaman müəssisənin rəhbəri polisə protokolu “yerindəcə cırıb atmaq üçün” 300 min rubl rüşvət təklif edib. Lakin polis müstəntiqi protokolu cırıb atmaq əvəzinə biznesmenin vəzifəli şəxsə rüşvət təklif etməsinə dair yerindəcə yeni protokol tərtib edib və onun barəsində cinayət işi qaldırılıb.

İndi azərbaycanlı biznesmeni bu ittihamla 7 ildən 12 ilədək həbs cəzası, üstəlik 18 milyon rubl cərimə cəzası gözləyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.