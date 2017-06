Azəri qızı Günel Zeynallı burnunu əməliyyat etdirib.

Publika.az xəbər verir ki, burnunu kəsdirən məşhurlar cərgəsinə daxil olan Günel Zeynallı sosial şəbəkədə yeni fotolarını paylaşıb. Dodaqlarına da gel vurduran ifaçının dəyişikliyi diqqətdən qaçmayıb.

Xatırladaq ki, Günel Zeynallının uzun illər qaşlarını almamasını Türkiyə mətbuatında marağa səbəb olmuşdu. Azərbaycanlı müğənni bunu Seda Sayanın verilişində "Azərbaycanda qızlar qaşlarını evlənəndə sonra alır" deyərək açıqlamışdı.

Aytən

