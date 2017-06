Cümə günü Çinin Sıçıuan əyalətində baş verən sürüşmə nəticəsində ölənlərin sayı 24 nəfərə çatıb, 109 nəfər itkin düşmüş hesab olunur.

Sağ qalma ehtimalı olanların axtarışları gecə boyu davam etdirilib, bu işlərə 2500 xilasedici cəlb olunub.

Bundan əvvəl 15 nəfərin öldüyü bildirilirdi.

Sürüşmə şənbə günü səhər Moasyan qəzasının Desi yaşayış məntəqəsi yaxınlığında baş verib. Həmin zaman 140 nəfər dağıntılar altında qalıb. (Report)

