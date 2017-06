Çinin Sıçuan əyalətində baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 24 nəfərə çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bundan əlavə, 109 nəfər itkin düşmüş sayılr.

KİV-lərin məlumatına əsasən, hadisə yerində davam edən xilasetmə əməliyyatlarında 2,5 mindən artıq insan iştirak edir.

