"Real" Kriştiano Ronaldonun yerinə transfer edəcəyi futbolçunu müəyyənləşdirib. "Kral Klubu" istədiyi futbolçunu Almaniyada tapıb.

İddia olunur ki, "Real" Ronaldonun yerinə Robert Levandovskini transfer edir. İspaniya klubunun bu transferə 135 milyon avro xərcləməsi gözlənilir.

