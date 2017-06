İngiltərənin Nyukasl şəhərində dəhşətli hadisə baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, kimliyi bilinməyən bir sürücü avtomobili Ramazan bayramını qeyd edən insanların üzərinə sürüb.

Hadisə nəticəsində 7 nəfərin xəsarət alıb.

Polis hadisəni törədənin kimliyini araşdırır.

