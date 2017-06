Böyük Britaniyanın Nyukasl şəhərində bir avtomobil sürətlə Qurban bayramı münasibəti ilə məscid yaxınlığında toplaşan insanların üzərinə sürülüb.

APA-nın TASS agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, ən azı 7 nəfər xəsarət alıb.

Milli.Az

