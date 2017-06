Tovuz. 25 iyun. REPORT.AZ/ Tovuz rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, rayonun Qovlar kənd sakini, adı hələ ki, məlum olmayan 35-40 yaşlı qadın özünü qatarın altına ataraq intihar edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



