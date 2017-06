Türkiyənin Van əyalətinin Tuşba rayonunda xüsusi əməliyyat çərçivəsində 4 PKK terrorçusu məhv edilib.

Publika.az xəbər verir ki, gecədən başlayan atışma səhər saatlarına qədər davam edib.

Terrorçuların əsas məqsədi bayram günü keçirilən tədbirlər zamanı müxtəlif ərazilərdə terror aktı törətmək olub.

Onların gizləndikləri yerlərdən çoxlu sayda silah-sursat və partlayıcı qurğular tapılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.