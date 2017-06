İspaniyanın Moqer adlı bölgəsində baş verən meşə yanğınlarına görə 2 mindən çox insan təxliyyə edilib.

Publika.az-ın məlumatına görə, Donyana milli parkına da keçən alovun qarşısnı almaq üçün əraziyə 200 nəfərlik briqada və aviasiya cəlb edilib.

Yanğının səbəbləri və xəsarət alanlar barədə hələlik məlumat verilməyib.

