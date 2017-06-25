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Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində pilotların start düzülüşü

Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində pilotların start düzülüşü
15:36 25 İyun 2017
12 Ölkə
Ölkə mətbuatı
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Bakı. Trend:

Bu gün Bakıda saat 17:00-da Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində pilotların əsas yarışına start veriləcək.

Trend-in məlumatına görə, pilotların start düzülüşü aşağıdakı kimidir:

1. Luis Hamilton ("Mercedes")

2. Valtteri Bottas ("Mercedes")

3. Kimi Raykkonen ("Ferrari")

4. Sebastian Fettel ("Ferrari")

5. Maks Ferstappen ("Red Bull Racing")

6. Serxio Peres ("Force India")

7. Esteban Okon ("Force India")

8. Lans Stroll ("Williams")

9. Felipe Massa ("Williams")

10. Daniel Rikkiardo ("Red Bull Racing")

11. Daniil Kvayt (“Toro Rosso”)

12. Karlos Sains (“Toro Rosso”)

13. Kevin Maqnussen (“Haas”)

14. Niko Hulkenberq (“Renault”)

15. Paskal Verlayn (“Sauber”)

16. Fernando Alonso (“McLaren”)

17. Romen Qrojan (“Haas”)

18. Markus Eriksson (“Sauber”)

19. Stoffel Vandorn ( “McLaren”)

20. Colyon Palmer (“Renault”)

Xatırladaq ki, iyunun 23-də Bakıda dünyanın ən nüfuzlu idman yarışlarından olan Formula 1 dünya çempionatının 8-ci mərhələsi – Azərbaycan Qran-Prisinə start verilib.

Formula 1 bolidlərinin hərəkət etməsi üçün hazırlanan xüsusi yolun – Bakı Şəhər Halqasının müəllifi Herman Tilkedir. Bir dövrənin uzunluğu 6 kilometrdən çoxdur. Ümumilikdə bolidlər 51 dövrə (120 dəqiqə) vurmalıdırlar.

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Formula Azərbaycan Qran Prisində pilotların start düzülüşü
az.trend.az

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