Bakı. 25 iyun. REPORT.AZ/ Moskvadan İrəvana gedən avtobus Gürcüstan ərazisində aşıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan ictimai yayımının Birinci kanalı məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, insident Tbilisi - Teleti yolunda baş verib.

Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, qəza nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətləri sabitdir.



