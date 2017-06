Bakı. Trend:

İyunun 25-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2017 çərçivəsində yarışları izləyirlər.

