“Zirə” Qabriel Mateyin transfer olunduğunu rəsmən açıqlayıb. Fanat.Az xəbər verir ki, “qartallar” rumın müdafiəçi ilə 1+1 şərti ilə müqavilə imzalandığını bəyan edib.

Rumıniyanın U-21 milli komandasında oynamış Matey ölkəsində “İnternasional”, “Panduri”, “Styaua”, “Akademika” və “Tarqu Mureş” kimi klublarda top qovub. Onun son klubu isə Polşa “Qurnik”i olub.

Fanat.Az

