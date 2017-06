Bakı. 25 iyun. REPORT.AZ/ Hindistanın Qulmarq dağ-xizər kurortunda kanat yolunun kabinəsinin qoparaq yerə düşməsi nəticəsində 7 nəfər ölüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "India Today" nəşri məlumat yayıb.

KİV-in yazdığına görə, kabinə üzərinə ağac aşması nəticəsində yerindən çıxıb.

İlkin məlumatlara görə, kabinədə iki uşaq daxil olmaqla bir ailənin üzvləri və git olub.











