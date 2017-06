İrlandiyalı qonaq: "Ötən il "Formula 1"ə baxanda Azərbaycana gəlmək qərarı verdim"

Milli.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə irlandiyalı qonaq Stiv Nolan deyib.

S.Nolan "Formula 1" yarışmasının təşkilatçılıq səviyyəsindən çox razı qaldığını bildirib: "Formula 1 yüksək səviyyədə təşkil edilib, tamaşaçılar üçün hər şey çox rahatdır".

İrlandiyalı qonaq Bakını çox bəyəndiyini bildirib: "Bakı çox gözəl şəhərdir, burada möhtəşəm arxitekturaya malik gözəl binalar var, İçəri Şəhər insana xüsusi zövq verir. Azərbaycan xalqı çox mehriban və səmimidir. Mən öz ölkəmə geri dönəndə dostlarıma Bakı haqqında danışacam, onlara Bakının səfər üçün gözəl məkan olduğunu deyəcəm və bu gözəl şəhəri gəlib görməyi tövsiyə edəcəm".

Qeyd edək ki, iyunun 23-də Bakıda dünyanın ən nüfuzlu idman yarışlarından olan Formula 1 dünya çempionatının 8-ci mərhələsi - Azərbaycan Qran-Prisinə start verilib. İyunun 25-də Formula 1 - Azərbaycan Qran Prisinin qalibi məlum olacaq.

Formula 1 bolidlərinin hərəkət etməsi üçün hazırlanan xüsusi yolun - Bakı Şəhər Halqasının müəllifi Herman Tilkedir. Bir dövrənin uzunluğu 6 kilometrdən çoxdur. Ümumilikdə bolidlər 51 dövrə (120 dəqiqə) vurmalıdırlar.

