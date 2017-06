Bakıda Formula 1 2017 Azərbaycan Qran Prisinin açılış mərasimi keçirilib.

Xatırladaq ki, iyunun 23-də Bakıda dünyanın ən nüfuzlu idman yarışlarından olan Formula 1 dünya çempionatının 8-ci mərhələsi - Azərbaycan Qran-Prisinə start verilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Formula 1 bolidlərinin hərəkət etməsi üçün hazırlanan xüsusi yolun - Bakı Şəhər Halqasının müəllifi Herman Tilkedir. Bir dövrənin uzunluğu 6 kilometrdən çoxdur.

Milli.Az

