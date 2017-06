Bakı. Trend:

Hindistanda kanat yolunda kabinə aşıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, kabinənin aşması nəticəsində 4-ü bir ailədən olmaqla 7 nəfər həlak olub.

Məlumata əsasən, hazırda xilasetmə əməliyyatı aparılır və 100-ə yaxın insan təxliyə olunmaqlarını gözləyirlər.

