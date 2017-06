"Formula-1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə start verilib

Bakı. 25 iyun. REPORT.AZ/ İyunun 25-də "Formula-1" üzrə dünya çempionatının yeddinci mərhələsinə - Azərbaycan Qran-Prisinə start verilib.

"Report" xəbər verir ki, əvvəlcə Azadlıq meydanında möhtəşəm açılış mərasimi keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Qran-Priyə baxıblar.

Karnaval üslubunda hazırlanan açılış mərasimində Azərbaycan mədəniyyətinin incə koloriti, milli rəqslərimiz və xalqımızın əsrlərdir qoruyub saxladığı simvollar nümayiş etdirilib.

Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin ifasından sonra "Formula-1" Azərbaycan Qran-Prisinə start verilib.



