Funda Arar qonaq olduğu proqramda maraqlı açıqlama verib.

Milli.Az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, müğənni"Aşk Hikayesi" albomunun təqdimatı üçün qatıldığı verilişdə hər kəsi təəccübləndirib:

"Həyat yoldaşım aranjmançıdır. Mənim də vurğunumdur. "Düşman gibi"mahnısı ona aiddir. Evimdə işgəncə otağı var, bəstələri orada bəstələyirik. Dedim ki, acı çəkə-çəkə mənə mahnı yazacaqsan. Çox istedadlı insandır. Özəl həyatımızda da çox anlayışlıdır".

Milli.Az

